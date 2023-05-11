В Крыму за вымогательство задержали одного из руководителей Центра гигиены и эпидемиологии

В Крыму задержали технического директора Центра гигиены и эпидемиологии в РК и Севастополе. Женщину обвиняют в вымогательстве и получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, чиновница потребовала у предпринимателя, занимающегося производством асфальтобетонной смеси, 75 тысяч рублей за выдачу положительного заключения о соответствии проектов требованиям СанПин. И заявила: без вознаграждения выдача разрешительной документации может затянуться на «неопределенный срок».

Алчную даму задержали с поличным на месте совершения преступления – в рабочем кабинете. Теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Симферополь, Олег Яковенко

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