Крым получил деньги на мусоросортировочные заводы

Крым получил из федерального бюджета 10 млрд рублей на строительство экотехнопарков – мусоросортировочных заводов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», предприятия должны появиться в Белогорском, Ленинском и Сакском районах. Срок реализации проектов – конец 2024 года.
Предполагается, что создание экотехнопарков позволит почти в 3 раза сократить число мусорных полигонов на полуострове. Сейчас их 8, должно остаться 3.
Симферополь, Олег Яковенко
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