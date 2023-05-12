Крым получил деньги на мусоросортировочные заводы

Крым получил из федерального бюджета 10 млрд рублей на строительство экотехнопарков – мусоросортировочных заводов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предприятия должны появиться в Белогорском, Ленинском и Сакском районах. Срок реализации проектов – конец 2024 года.

Предполагается, что создание экотехнопарков позволит почти в 3 раза сократить число мусорных полигонов на полуострове. Сейчас их 8, должно остаться 3.

Симферополь, Олег Яковенко

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