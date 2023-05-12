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Пятница, 12 мая 2023, 09:40 мск

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В Крыму обнаружили логово диверсантов

В Крыму нашли логово диверсантов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», импровизированные «апартаменты» обнаружили возле железнодорожной ветки «Севастополь – Симферополь»: обитатели проводили время на одеяле, спасаясь от дождя и ветра под полиэтиленом. Сверху все было прикрыто картоном. Следователи предположили, что это для маскировки.

«Брошенную берлогу обыскали и уже собрали улики. Предположительно, оттуда диверсанты следили за переброской военных грузов», – пишет telegram-канал Mash.

Тех, кто обустроил засаду, уже ищут.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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