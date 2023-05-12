В Крыму обнаружили логово диверсантов

В Крыму нашли логово диверсантов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», импровизированные «апартаменты» обнаружили возле железнодорожной ветки «Севастополь – Симферополь»: обитатели проводили время на одеяле, спасаясь от дождя и ветра под полиэтиленом. Сверху все было прикрыто картоном. Следователи предположили, что это для маскировки.
«Брошенную берлогу обыскали и уже собрали улики. Предположительно, оттуда диверсанты следили за переброской военных грузов», – пишет telegram-канал Mash.
Тех, кто обустроил засаду, уже ищут.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube