США не запрещают бить по России нашими ракетами – Совбез Украины

США могут ограничивать Киев в нанесении ударов по России западным оружием, однако украинских ракет это не касается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.

«То, что касается нанесения ударов по территории Российской Федерации, я хочу обратить внимание, что у нас есть собственное оружие, собственного производства, которое мы периодически можем иметь право применять там, где считаем необходимым. Если есть определенные ограничения, то это не касается нашего оружия, это не касается других вещей», – сказал он и добавил, что Киеву не запрещено использование западных вооружений против новых территорий РФ.

«Что касается Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области, – все это полностью территория нашей страны, мы ее будем защищать тем способом, который считаем необходимым», – приводит слова Данилова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»