В Крыму задержали очередного украинского шпиона.

Как сообщили РИА «Новый День» в ЦОС ФСБ, в госизмене подозревается 34-летний крымчанин. Он «осуществил пересылку в чат-бот одного из украинских телеграм-каналов, используемых украинскими спецслужбами для сбора разведданных, видеозаписи перемещения воинским эшелоном военной техники министерства обороны РФ в направлении зоны проведения специальной военной операции».

По данным ФСБ, эти сведения использовались украинскими военными для нанесения ракетных ударов.

Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена в форме шпионажа». Крымчанину грозит пожизненное лишение свободы.

Симферополь, Олег Яковенко

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