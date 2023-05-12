В Севастополе легковушка вылетела на остановку, есть пострадавшие

В Севастополе легковой автомобиль вылетел на остановку общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ДТП произошло сегодня утром. В 7:50 по местному времени 68-летний водитель Toyota на подъезде к поселку Кача потерял контроль над автомобилем и вылет с дороги на остановку.

Пострадали два человека: сам водитель автомобиля и 79-летний мужчина, ожидавший автобус.

По данным УМВД России по Севастополю, признаков опьянения у водителя не обнаружено. Сам мужчина заявил, что перед инцидентом потерял сознание.

Севастополь, Олег Яковенко

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