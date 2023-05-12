Вынесен приговор крымчанину, участвовавшему в организации блокады полуострова

В Крыму вынесли приговор мужчине, участвовавшему в организации блокады полуострова.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, в 2015 году крымчанин, которому тогда было 28 лет, вступил в созданный уволенным за профнепригодность и.о. вице-премьера Крыма и сбежавшим на Украину Ленуром Ислямовов «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» (запрещен в России). В течение 2 лет крымчанин, как участник этого формирования, проверял людей и машины на пунктах пропуска на границе Украины с Крымом, а также охранял объекты батальона.

Его задержали в ноябре 2022 года при попытке въехать. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ. В ходе следствия мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Армянский городской суд Крыма приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Армянск, Олег Яковенко

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