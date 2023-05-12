В Крыму разбился вертолет Ми-28

В Крыму потерпел крушение вертолет Ми-28. Об этом заявили в Минобороны России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло Джанкойском районе. Экипаж выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта. И в 15:42 (мск) упал.

«На земле разрушений нет. Оба летчика погибли», – цитирует ТАСС представителей ведомства.

Предварительная причина крушения – отказ техники. К месту аварии направили комиссию главного командования Воздушно-космических сил России для выяснения всех причин и обстоятельств происшествия.

Напомним, Ми-28Н – российский ударный вертолет, разработанный в 1990-х годах конструкторами Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля. Является модификацией советского ударного вертолета Ми-28, созданного в 1980-х годах, но так и не поставленного на вооружение.

Джанкой, Олег Яковенко

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