Крымчанин заставил несовершеннолетнего пасынка сниматься в порно

Крымчанин заставил несовершеннолетнего пасынка сниматься в домашнем порно.

Как передает коррсепондент РИА «Новый День», 10 мая 46-летний житель Евпатории, изрядно выпив, запугал 15-летнего подростка и 44-летнюю экс-супругу и заставил их заниматься сексом. Происходящее мужчина снимал на телефон.

Его задержали и возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», уточняет РЕН ТВ.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»