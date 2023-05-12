Крымчанин заставил несовершеннолетнего пасынка сниматься в порно

Крымчанин заставил несовершеннолетнего пасынка сниматься в домашнем порно.
Как передает коррсепондент РИА «Новый День», 10 мая 46-летний житель Евпатории, изрядно выпив, запугал 15-летнего подростка и 44-летнюю экс-супругу и заставил их заниматься сексом. Происходящее мужчина снимал на телефон.
Его задержали и возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера», уточняет РЕН ТВ.
Симферополь, Олег Яковенко
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