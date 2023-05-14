Украинский политолог предположил, почему ВС РФ не используют всю мощь своей авиации

Россия, в отличие от США, не использует военно-воздушные силы для полного уничтожения украинских городов. Кроме того, ВС РФ готовятся к более масштабной войне с НАТО, поэтому берегут свои самолёты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

«Все спрашивают: «В России тысяча самолётов, почему они не используются по полной?». А зачем их использовать по полной? Есть штурмовая авиация. Бомбить города, делать ковровые бомбардировки, как американцы во время Второй мировой войны, они не хотят... И поэтому они берегут самолёты – ну а вдруг. Война может быть напрямую между НАТО и Россией. Они этого не делают, потому что берегут силы на другие операции», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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