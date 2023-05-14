«Слишком много повреждений» – украинцев уже готовят к осенним веерным отключениям

На Украине отключения света могут вернуться в осенне-зимний период.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«Я считаю, что благодаря тому, что есть возможность перекрыть условный дефицит импортом, то к веерным отключениям мы не дойдем в летнем периоде. Может быть проблемой – следующая зима, потому что мы войдем в нее со значительно меньшим запасом мощностей или прочности», – отметил он.

Энергетик добавил, что на Украине 75% тепловых генераций повреждены или разрушены в результате ракетных атак.

«12 тысяч километров линий электропередач нужно восстановить и починить. Почти 4 тысячи распределительных подстанций нужно подготовить к зиме. Это сумасшедшие средства, которые нужно выделить. Поэтому возможны отключения не сейчас, а осенью и зимой», – сказал Сахарук.

Симферополь, Валентин Карамазов

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