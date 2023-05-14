Премия Карла Великого, которую Зеленскому сегодня вручили в Германии, упала на пол во время его выступления перед гостями на слове «Russians».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинский президент поспешил поднять коробку с регалиями и вернулся к трибуне.

Примечательно, что во время выступления он говорил о том, что Путин должен просить у Запада «пощады».

«Тот, кто принёс смерть, тот, кто встал на путь геноцида, тот, кто хочет уничтожить нас и хочет уничтожить Европу, которую мы ценим, должен просить пощады. И тогда будет наш ответ – трибунал», – вещал Зеленский.

Позже выяснилось, что Зеленский в ходе визита забыл в салоне автомобиля свой смартфон.

«После встречи с Шольцем Зеленский сел в вертолет. Когда двери были уже закрыты и всё готово к вылету, он понял, что телефон остался в салоне машины», – пишет Bild.

По данным издания, вылет ненадолго задержали, пока полицейский сбегал к вертолету, чтобы вернуть Зеленскому его телефон.

Симферополь, Валентин Карамазов

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