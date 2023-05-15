24 млн автомобилей: в Крыму отмечают 5-летие Крымского моста

Крымскому мосту исполнилось 5 лет: сухопутный переход через Керченский пролив был открыт для автомобилей 15 мая 2018 года.

Как уже сообщал «Новый День» , о строительстве транспортного перехода между Крымом и Таманью заговорили весной 2014-го года, после присоединения Крыма к России, а самые первые «прожекты» появились еще 100 лет назад.

Необходимость такой артерии стала еще более очевидной после того, как Украина закрыла железнодорожное сообщение с Россией и начала экономическую блокаду Крыма. Паромное сообщение, соединяющее полуостров с Россией, не отличается 100-ной надежностью, а регулярность перевозок зависит от погоды в проливе: ветер силой свыше 16 метров в секунду блокирует движение паромов, а вместе с ними и всех пассажиров.

В июне 2014-го года Экспертный совет и Межведомственная рабочая группа, рассмотрев 74 варианта, одобрили строительство моста в створе косы Тузла, посчитав этот проект самым оптимальным. В то время в экспертных кругах поговаривали, что на самом деле его пролоббировали представители РЖД, тем самым реанимировав почти заброшенную идею строительства глубоководного порта Тамань, находящегося в непосредственной близости.

Как бы то ни было, в феврале 2016-го проект моста в Крым получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Будущий мост обрел очертания: две параллельные трассы (автомобильная и железнодорожная) протяженностью почти 19 км, начинающиеся на Таманском полуострове, проходящие по 5-километровой дамбе и косе Тузла, а затем через Керченский пролив с выходом на берег Крыма. Также была озвучена стоимость «стройки века» – 227,92 миллиарда рублей.

За реализацию масштабного проекта взялась компания Аркадия Ротенберга ООО «Стройгазмонтаж», причем на безальтернативной основе, так как больше желающих поучаствовать в тендере не нашлось. Летом 2016-го года началась активная фаза работ. Круглосуточно, в три смены, более 10 тысяч человек со всех регионов России монтировали конструкции, забивали сваи, устанавливали опоры и укладывали покрытие.

Всего было забито более 6,5 тысяч свай, над ними установили 595 опор. Из-за особенностей дна и высокой сейсмичности района сваи погружали в грунт на глубину более 100 метров. По заверениям специалистов, мост способен выдержать подземные толчки силой до 9 баллов.

В конце августа 2017-го в течение 72 часов установили 7-ми тонную арку железнодорожного пролета, а в октябре 6-ти тонную автомобильного. Арки подняли над водой на 35 метров, протяженность пролетов составляет 227 м.

Путь из Крыма на материк по мосту займет всего 15 минут. Разрешенная скорость – 90 км/ч, проезд бесплатный.

Железнодорожную часть открыли в декабре 2019-го. На работы по ее строительству выделили дополнительно 9,5 миллиардов рублей.

В октябре 2022 года на мосту взорвался грузовик и загорелся состав с горючими материалами. В результате диверсии, организованной украинскими спецслужбами, были повреждены несколько пролетов автомобильной и железнодорожной частей переправы.

В начале декабря, после проведенных восстановительных работ, транспорт пустили по правой стороне автодорожной части моста и начали приводить в порядок левую часть.

Полностью ремонт автомобильного моста завершили в конце февраля. 5 мая были завершены работы на железнодорожной части.

Строительство Крымского моста «стало новой вехой в истории российского Крыма и настоящим символом крымской мечты, показало всему миру, что Россия способна реализовывать действительно грандиозные проекты», – заявил сегодня глава Крыма Сергей Аксенов.

По данным Росавтодора, за пять лет по Крымскому мосту в обе стороны проехали почти 24 миллиона автомобилей, включая 269 тысяч пассажирских автобусов. Среднесуточная интенсивность движения составляет 13,2 тысячи автомобилей.

Керчь, Лиана Макоба

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