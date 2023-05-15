Трудовые ресурсы Украины сократились на треть

Трудовые ресурсы на Украине сократились почти на треть. Об этом заявила член комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 1 января 2022 года в стране насчитывалось около 17,5 млн трудоспособных жителей.

С тех пор 1 млн украинцев мобилизовали, еще 4,6 млн человек трудоспособного возраста уехали за границу. Плюс 1,3 млн трудоспособных

остались на неподконтрольной Украине территории.

По словам Южаниной, сложившая ситуация может существенно тормозить темпы восстановления Украины. Более того, депутатка опасается, что покинувшие страну украинцы «адаптируются к жизни за границей и не захотят уезжать обратно».

Киев, Платон Ефимчук

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