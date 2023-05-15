В Керченском проливе обнаружили еще одно затонувшее судно

В форватере Керченского пролива обнаружили затонувший паровой буксир. Об этом сообщил руководитель поисковой экспедиции «Большой десант-2023» Александр Елкин.



Как передает коррсепондент РИА «Новый День», на прошлой неделе представители экспедиции сообщили о корабле, лежащем на глубине около 7 метров возле поселка Героевское. Изучение архивных документов позволило предположить, что это тральщик РТЩ-105, в декабре 1943-го во время высадки Эльтигенского десанта перевозивший раненых советских бойцов и расстрелянный гитлеровскими быстроходными десантными баржами. Все 80 раненных тогда погибли.

Паровой буксир обнаружили неподалеку от затопленного тральщика, однако подтверждений тому, что этот корабль тоже затонул в годы Великой Отечественной войны, нет.

«При первом осмотре на борту не обнаружено ни оружия, ни амуниции, – цитирует Елкина КП-Крым. – Его названия мы пока тоже не знаем. Но не исключено, что это буксир «Крикун». Он затонул в шторм в начале XX века».

Согласно историческим документам, колесный буксирный пароход «Крикун» построен в 1857 году, был приписан к порту Одессы. Участвовал в спасательной операции пароходофрегата «Херсонес», напоровшегося на останки затонувшего корабля в створе мыса Ак-Бурун 29 ноября 1861 года.

В начале 1877 года пароход был оборудован орудиями для участия в русско-турецкой войне, но в апреле 1878 года разбился на камнях у мыса Ак-Бурун в Керченском проливе.

Для того, чтобы установить является ли обнаруженное судно «Крикуном», нужны дополнительные исследования.

«Окончательно название судна мы будем знать на следующий год, когда исследуем буксир более детально», – сообщил Елкин.

Керчь, Лиана Макоба

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