«Терпение лопнет» – киевский предприниматель прогнозирует внутренний военный конфликт на Украине

Руководство Украины «ежедневно пиарится», но ничего не предпринимает для спасения от нищеты миллионов простых людей, в частности семей военнослужащих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил известный на Украине бизнесмен и активист, глава общественного движения «SaveФОП» Сергей Доротич.

«Важно сейчас сохранить рабочие места. Важно дать украинцам, чтобы они имели что поесть, где переночевать и во что одеться – это важно. А иначе в чем ценность тогда государства, власти, если вы не можете обеспечить элементарные потребности? Какая патриотичность будет на фоне неудовлетворения этих элементарных потребностей?», – вопрошает он.

«Ну, можно видосиками подбадривать, но рано или поздно терпение лопнет, и в какую сторону лопнет это терпение, я очень-очень переживаю за то недовольство, которое бурлит в среде предпринимателей, которое среди военных, потому что мы, как волонтеры, с ними общаемся… Я очень боюсь серьезных военных конфликтов внутри страны, потому что тогда, когда семья военнослужащего будет страдать от беспредела, кто знает, как ситуация повернется. И тогда мы можем вообще потерять страну», – приводит слова Доротича «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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