В Крыму родился уникальный дикобраз

В Бахчисарайском парке миниатюр родился необычный дикобраз.

Как передает корреспондент «Новый День», малыш появился на свет белым. Это довольно редкое событие: у дикобразов один альбинос приходится на 10 тысяч особей. Сейчас уникальный детеныш находится под присмотром специалистов.

В природе животные, лишенные защитной окраски, рискуют быстро погибнуть. В зоопарке же они могут прожить долгую жизнь в безопасности. Напомним, Бахчисарайский парк миниатюр является самым крупным в Крыму и по занимаемой территории, и по количеству представленных объектов. В парке есть небольшой зоопарк, который постепенно расширяется.

Так, вместе с дикобразом-альбиносом на свет в этом году появились две белоснежные альпаки, детеныши антилопы канна и маленькие обезьянки.

Бахчисарай, Лиана Макоба

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