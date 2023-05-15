В Крыму родился уникальный дикобраз

В Бахчисарайском парке миниатюр родился необычный дикобраз.
Как передает корреспондент «Новый День», малыш появился на свет белым. Это довольно редкое событие: у дикобразов один альбинос приходится на 10 тысяч особей. Сейчас уникальный детеныш находится под присмотром специалистов.
В природе животные, лишенные защитной окраски, рискуют быстро погибнуть. В зоопарке же они могут прожить долгую жизнь в безопасности. Напомним, Бахчисарайский парк миниатюр является самым крупным в Крыму и по занимаемой территории, и по количеству представленных объектов. В парке есть небольшой зоопарк, который постепенно расширяется.
Так, вместе с дикобразом-альбиносом на свет в этом году появились две белоснежные альпаки, детеныши антилопы канна и маленькие обезьянки.
Бахчисарай, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube