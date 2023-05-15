В Ялте озадачились форосским оползнем

В Ялте обратили внимание на проблемы оползня в Форосе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», оползневый процесс активизировался еще в 80-е годы прошлого века. Однако кардинальным образом вопрос не решали, ограничиваясь латанием трещин в подпорных стенах.

Наиболее серьезная ситуация сложилась на улице Северной. Сегодня ее проинспектировали глава города Янина Павленко и директор Республиканского центра оценки сейсмоопасности Татьяна Горелова.

«Проблема комплексная, решать ее точечно бесполезно, – заявила Павленко. – В центре оценки сейсмоопасности посчитают приблизительную стоимость изысканий и определят, в каком именно месте и каким образом нужно реагировать, чтобы остановить процесс. И только после этого можно говорить о каком-либо проектировании».

Ялта, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»