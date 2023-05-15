Отсутствие управленческого и дипломатического опыта украинского президента и его команды на фоне звёздной болезни самого Зеленского привели к драматическим результатам, когда западная помощь Киеву оказалась выгодна не Украине, а исключительно США и Европе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил известный на Украине предприниматель и активист, глава общественного движения «SaveФОП» Сергей Доротич.

«Нашей внешней политике не хватает взвешенности, аргументированности... и именно потому мы, наверное, как проиграли в том, чтобы не допустить войну, так и сейчас много в чем проигрываем. Да, Запад нам помогает, но не потому, что мы делаем что-то правильно, наоборот, создается впечатление, что наша власть делает все, чтобы эта помощь не состоялась или состоялась не в той степени, которая украинцам нужна», – рассуждает он.

«Это дефицит опыта, в первую очередь, ключевого лица – президента, и дефицит опыта государственной службы, дефицит опыта в ведении переговоров на большом международном уровне. И в какой-то степени – звездность, которая мешает ему реально оценивать ситуацию», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского эксперта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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