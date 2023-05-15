Украинцев начали готовить к серьезным проблемам с электричеством

Грядущей зимой Украине вновь придется покупать электроэнергию в Европе, потому что собственными силами решить вопрос энергообеспечения страны невозможно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинцев начали готовить к серьезным проблемам с электричеством и, как следствие, существенным повышением на данный ресурс.

В Укрэнерго уже заявили, что не смогут за лето «накопить» электроэнергию для покрытия возможного дефицита следующей зимой.

Во-первых, потому что не существует достаточно мощного «аккумулятора», а те, что есть, строятся более года и требуют миллиардов долларов инвестиций.

Во-вторых, невозможно сохранить энергию дольше двух недель, а перепады температуры приводят к ее потере.

Единственным техническим решением для длительного хранения электроэнергии в Укрэнерго называют превращение электроэнергии в водород и метан. Но это слишком дорогая процедура.

Поэтому реальной энергетики считают уже отработанную минувшей зимой схему импортирования электроэнергии из европейских стран. Однако с этим могут возникнуть серьезные проблемы, и жителей страны предупреждают о возможных веерных отключениях.

А о том, что тарифы на электроэнергию увеличатся, украинцев предупредили еще в конце апреля.

Киев, Платон Ефимчук

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