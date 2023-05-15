Генсек НАТО и американские генералы лгут, говоря о том, что поставили на Украину 90% заказанных Киевом вооружений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

По его словам, ситуацию с дефицитом оружия усугубляет поведение украинского руководства, которое свои провалы пытается перевесить на военных.

«Что касается возможности русских – их артиллерии и авиации – то абсолютно никаких изменений в худшую сторону для русских нет... все наоборот, они пока что имеют преимущество», – отметил генерал.

«То, что политики говорят о том, что должны говорить военные, это показывает, что как раз политики пытаются себя подстраховать, чтобы не было обвинений потом, что на войне не всегда успех. Я бы очень хотел, чтобы наше наступление было очень успешным, но я трезво смотрю на вещи.... То, что количество, которое мы требовали, а эти цифры я знаю, абсолютно не отвечает тому, что нам дали, – дай бог, чтобы это было на уровне 50-60%. Поэтому политики просто страхуют себя, чтобы потом рассказывать, что мы сделали все, что могли, но вина была в военных, которые не смогли правильно все распределить», – подчеркнул Кривонос.

Симферополь, Валентин Карамазов

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