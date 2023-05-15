Жительница Херсонской области пыталась выкупить у ФСБ сына

Жительница Херсонской области пыталась «выкупить» у правоохранительных органов сына, занимавшегося виртуальным терроризмом.

Как сообщили РИА «Новый День» в УФСБ по Херсонской области, молодой человек «развлекался» массовой рассылкой анонимных сообщений об угрозе терактов на адреса электронной почты судов, правоохранительных органов, СМИ и других организаций.

Его вычислили. Мать предложила сотруднику органов безопасности 500 тысяч рублей за то, чтобы он не передавал оперативные материалы следователям для возбуждения уголовного дела. Оперативник уведомил руководство. Женщину задержали в момент передачи взятки. Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы.

В отношении ее сына тоже возбуждено уголовное дело – за заведомо ложные сообщения об акте терроризма.

Симферополь, Олег Яковенко

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