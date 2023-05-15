В Крыму судья убил человека и пытался свалить вину на знакомого

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего мирового судьи, совершившего смертельное ДТП и пытавшегося помешать следствию.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в октябре 2019 года мировой судья Керченского судебного района на автомобиле «Skoda» несся по Камыш-Бурунскому шоссе в Керчи. Пролетев на запрещающий сигнал светофора, он сбил человека, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Судья не только не оказал пострадавшему первую помощь и не вызвал «скорую», он даже не остановился. Пешеход от полученных в результате ДТП телесных повреждений скончался в больнице через неделю.

Между тем, судья уговорил знакомого жителя Краснодарского края взять на себя ответственность за происшествие, пообещав значительное денежное вознаграждение и автомобиль, на котором сбил пешехода. Он уверил приятеля, что пострадавший получил незначительные травмы, а наказание за ДТП будет формальным.

Судья рассказал знакомому об обстоятельствах происшествия, обеспечил наличие следов его присутствия в автомобиле, а также оформил «задним числом» договор купли-продажи обещанного транспортного средства.

Иными словами, пытаясь избежать ответственности за совершенное преступление, мировой судья ввел в заблуждение органы предварительного следствия относительно лица, его совершившего.

Однако следователи смогли установить истинные обстоятельства ДТП и выявить реального виновника.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.

Симферополь, Олег Яковенко

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