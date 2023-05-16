В Германии раскритиковали заявления президента Украины о Крыме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в интервью итальянским СМИ Зеленский утверждал, что после 2014 года в Крыму ничего не осталось: ни туризма, ни экономики, ни развития. Поэтому восстанавливать полуостров придется очень долго, и без Украины это невозможно. При этом Зеленский назвал всех крымчан «украинцами», выступающими против России.

«Заявление Зеленского оторвано от реальности. Достаточно взять статистику и будет понятно, сколько вложено в Крым и построено за последние 9 лет. Украиной и малой доли из всего этого не было сделано», – прокомментировал интервью украинского президента экс-депутат бундестага ФРГ и член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Он подчеркнул, что в украинский период Крым финансировался по остаточному принципу, а при России началось развитие полуострова, в том числе и его инфраструктуры.

Напомним, Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, когда 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к РФ.

Берлин, Мирослава Мельник

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