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Вторник, 16 мая 2023, 11:07 мск

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В Севастополе иностранец пытался изнасиловать женщину

В Севастополе вынесли приговор гражданину Таджикистана, пытавшемуся изнасиловать женщину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в октябре 2021 года. 35-летний приезжий ночью преступник напал на горожанку у подъезда ее дома, несколько раз ударил ее и, угрожая убийством, попытался изнасиловать. Женщина закричала. Шум услышал один из жильцов дома и вышел на балкон посмотреть, что происходит.

Услышав голос мужчины, насильник убежал. Но его быстро задержали вызванные на место сотрудники полиции.

Балаклавский районный суд признал гражданина Таджикистана виновным и приговорил его 5 годам и 5 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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