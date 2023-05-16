В Крыму отменили «последние звонки» в начальной школе и линейки на воздухе

В Крыму отменили «последние звонки» в начальной школе и запретили линейки на открытом воздухе. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мероприятия по случаю окончания учебного года начнутся на следующей неделе. Для большинства школьников они будут организованы в камерном формате.

«Торжественные линейки на последний звонок в школах будут проводиться только для выпускников 9-х и 11-х классов. Решение принято в целях безопасности. Мероприятия будут проходить в помещениях учебных учреждений. Это важное событие в жизни каждого школьника смогут посетить и родители. Остальные учащиеся отметят окончание учебного года в своих классах. В учебных учреждениях будут приняты все меры безопасности», – пообещал глава РКРК.

Симферополь, Лиана Макоба

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