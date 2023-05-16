В Киеве ищут «достойную замену» русским писателям и ученым. Среди претендентов – воинствующие националисты, иностранные ученые и русские князья.

Как передает корреспондент «Новый День», в украинской столице на станции метро «Университетская» бюсты российских деятелей культуры и науки спрятали в деревянные ящики.

В «темницу» попали Пушкин, Ломоносов, Менделеев и Горький. Пока одни, комментируя ситуацию в соцсетях, предлагают украинцам отказаться от водки, раз ее придумал Менделеев, другие решают, кто может заменить неугодных русских.

Администрация Киева через приложение «Киев цифровой» предложила горожанам выбрать заколоченным бюстам равноценную украинскую замену.

Место Пушкина могут занять Олена Телига, Василий Стус, Иван Миколайчук, Леся Украинка или Казимир Малевич.

Менделеева – князь Константин Острожский, Петр Могила, Николай Пирогов, Богдан Ступка или князь Ярослав Мудрый.

Ломоносова – Наталья Полонская-Василенко, Михаил Кравчук, Иван Пулюй, Владимир Антонович, Агатангел Крымский или князь Владимир Великий.

Горького – Михаил Драгоманов, Юрий Ильенко, Михаил Грушевский, Константин Ушинский или Василий Сухомлинский.

Выбор любопытный. Так, Олена Телига занималась националистической пропагандой в оккупированном фашистами Киеве; сотрудничала с газетой «Украинское слово», прямо проводившей параллели между фашизмом, национал-социализмом и украинским национализмом, и другими изданиями, разжигавшими ненависть к другим народам и поддерживавшими массовые убийства евреев.

Кстати, Телига (в девичестве Шовгенева) родилась в Подмосковье, до 11 лет жила в России, потом с семьей переехала в Киев, а еще через 7 лет переселилась за границу, где и начала учить украинский язык – из чувства протеста, поссорившись на одной вечеринок со знакомыми монархистами, критиковавшими инициативу правительства СССР по развитию мовы.

«Соперник» Ломоносова Иван Пулюй родился под Тернополем, но, окончив гимназию, уехал в Вену и больше никогда на родину не возвращался. Ученый работал в Хорватии, Австрии, Чехии.

Еще один претендент на место Ломоносова в метро – Наталья Полонская-Василенко родилась в русской дворянской семье, украинский язык начала учить только в 20-ые годы прошлого века, когда власти СССР заставили это сделать всех преподающих на территории Украины (Василенко тогда работала в Киевском университете). Во время войны сотрудничала с оккупационными властями и перед освобождением Киева вместе с немцами уехала за границу.

Кстати, учили украинский язык во время советского процесса «коренизации» по учебным пособиям и словарям, созданием которых по заказу правительства СССР в числе прочих занимался Агатангел Крымский. Он родился в семье белоруса и литовской польки, но идентифицировал себя как крымского татарина.

На этих пособиях, созданных в советское время, основана вся современная учебная и справочная литература по украинскому языку.

Впрочем, избавляясь от наследия СССР, на Украине часто пытаются поднять самооценку за счет советских деятелей. Так, в списке достойных места на станции «Университетская» оказались педагог Василий Ушинский и художник Каземир Малевич. Не гнушаются и русскими: например, выдающийся русский хирург Николай Пирогов некоторое время работал в Одессе и Киеве, а скончался в Подольской губернии, а потому считается на Украине украинцем.

Ну, а князья Владимир Великий и Ярослав Мудрый и вовсе княжили в Киеве. Правда, княжили они так же в Новгороде, а последний – еще и в Ростове, но для украинской историографии эти факты никакого значения не имеют.

«Мне не совсем понятно, какое отношение эти люди имеют к нынешней Украине. Они руководили древнерусским государством, когда слово «Украина» еще не звучало даже в летописях, – цитирует РИА Новости Крым доктора исторических наук, профессора кафедры истории России КФУ Андрея Ишина. – Впервые слово «Украина» прозвучит только в конце 12 века и то, как некая «окраина», пограничная земля. Это, конечно, попытка узурпировать память этих великих людей».

Киев, Платон Ефимчук

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