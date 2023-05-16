В Ялте несколько пляжей остались без арендаторов

В Ялте завершается подготовка пляжей к новому купальному сезону.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в текущем году в городе планируют официально открыть более 80 зон отдых на побережье.

«72 пляжа практически готовы, там ведется уборка, проведено водолазное обследование дна. Мониторинг сотрудники отдела по курортам и туризма во главе с Лери Сванидзе ведут ежедневно, к 29 мая все пляжи начнут работу, – сообщила мэр Ялты Янина Павленко. – Еще несколько ( «Солнечный-2» в Ялте, 2 карты «Пальмира Палас» и «Горный» в Ливадии, «Русалка» в Мисхоре и «Гаспринский» и «Горное солнце» в Алупке) подали документы».

А вот пользователи пляжей в Гурзуфе еще только готовят документы, хотя отдыхающие там уже есть.

У пляжей «Лягушка» в Алупке и «Башмак» в Симеизе пока даже нет арендаторов. Впрочем, температура морской воды у берегов Ялты пока не превышает +14. Это слишком холодно для купания. Так что время на подготовку пляжей еще есть.

Ялта, Лиана Макоба

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