Госсовет РК начал работу по отмене указа о передаче Крыма в состав Украинской ССР

В Госсовете Крыма решили начать работу по отмене указа Президиума СССР о передаче Крыма в состав Украинской ССР.

Как передает коррсепондент РИА «Новый День», указ был подписан 19 февраля 1954 года и утвержден через 2 месяца законом СССР. В документе необходимость передачи Крымской области в состав УССР объяснялась «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР».

Теперь в Крыму собираются отменить этот указ.

«Странно, что это до сих пор не было сделано, поскольку грубейшие нарушения законодательства и конституции при этом были очевидны. Мы как-то всё время это откладывали, может бить жалели чувства некоторых товарищей, но, думаю, надо заявить о том, что наше возвращение уже состоялось и с политико-правовым недоразумением пора покончить навсегда», – заявил сегодня спикер Госсовета РК Владимир Константинов.

Научному совету по правотворчеству при председателе Государственного совета РК порчено детально проработать вопрос и подготовить соответствующее обращение в Конституционный суд РФ.

Симферополь, Олег Яковенко

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