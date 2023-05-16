В Севастополе взыскали 300 тысяч с больницы, на территории которой покалечилась пациентка

В Севастополе взыскали 300 тысяч рублей с инфекционной больницы 300 тысяч рублей за то, что пациентка покалечилась по дороге на КТ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительница города заболела пневмонией. Состояние было тяжелое и ее госпитализировали, а стационаре направили на томографию.

Сама идти женщина не могла, поэтому медсестра повезла женщину в кресле-каталке. Прикатила коляску к пандусу, не удержала, пациентка упала и сильно ушиблась.

Осмотревший пострадавшую травматолог пришел к выводу, что нужна еще одна операция, правда, платная – стоимостью 60 тысяч рублей.

«Пациентка решила, что сделает это за счет больницы: потребовала компенсацию за моральный ущерб в миллион рублей, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Но суд одобрил только 300 тысяч».

Севастополь, Олег Яковенко

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