«Мы достали уже многих» – глава ГУР Украины признался в ликвидации известных граждан РФ

Главное управление разведки (ГУР) Украины причастно к подрывам известных «медийных лиц» в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

«Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей», – сказал он, отвечая на вопрос украинского журналиста.

Напомним, последний теракт агентов ГУР Украины совершён под Нижним Новгородом, где был подорван автомобиль, в котором находился российский писатель Захар Прилепин. Он серьёзно ранен.

Симферополь, Валентин Карамазов

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