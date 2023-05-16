«Мы достали уже многих» – глава ГУР Украины признался в ликвидации известных граждан РФ

Главное управление разведки (ГУР) Украины причастно к подрывам известных «медийных лиц» в России.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил глава ГУР Кирилл Буданов.
«Мы достали уже многих, в том числе публичных, медийных личностей», – сказал он, отвечая на вопрос украинского журналиста.
Напомним, последний теракт агентов ГУР Украины совершён под Нижним Новгородом, где был подорван автомобиль, в котором находился российский писатель Захар Прилепин. Он серьёзно ранен.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube