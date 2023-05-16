Русские хотят нас размазать, как масло по бутерброду – украинский генерал

Россия поставила себе задачу – максимально растянуть линию фронта, чтобы не дать возможность ВСУ сосредоточить для контрнаступления мощный ударный кулак на одном из направлений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замначальника ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

По его словам, «русские всё точно рассчитали».

«Их задача, чтобы уменьшить способность вооруженных сил Украины, это растянуть фронт. А растянуть фронт они могут за счет активизации непосредственно на белорусском направлении. В первую очередь, это касается Полесья, Волыни, Сиверщины. Потому задача номер один – это чтобы мы свои силы, которые мы подготовили для нашего контрнаступления или наступления растянуть, размазать, как масло по бутерброду», – рассуждает генерал.

«Когда все будет растянуто, ни о каком мощном наступлении уже не будет речи, если мы будем ожидать наступление со стороны врага, что касается белорусско-украинской границы. Потому как раз все они для себя делают достаточно верно, они все четко рассчитали, понимая наши слабые места, что мы не имеем достаточного количества мощных ресурсов, чтобы и продолжать наступление, и прикрывать огромные территории», – приводит слова Кривоноса «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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