США вновь следят за Крымом – издалека

США в очередной раз следят за Крымом, правда, к полуострову не приближаются.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром самолет РЭР Bombardier Challenger CL650 компании Lasai aviation llc (борт. номер N159L, позывной BRIO66), оснащенный экспериментальной системой радиоэлектронной разведки ARTEMIS II и действующий в интересах США, вылет с аэродрома Шауляй в Литве и в воздушном пространстве Румынии ведет разведку зоны СВО, территории полуострова Крым и Приднестровья, а также акватории Черного моря.

Напомним, утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова был обнаружен БПЛА MQ-9, летевший в направлении государственной границы Российской Федерации.

В какой-то момент БПЛА потерял высоту и упал в море. Российские военные обнаружили аппарат на дне моря в 60 километрах от Севастополя на глубине 850-900 метров.

После этого США изменили интенсивность вылетов и маршруты своих БПЛА, отодвинув их подальше от крымского побережья. А самолеты ведут разведку из воздушного пространства Румынии.

Симферополь, Олег Яковенко

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