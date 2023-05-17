Крымчанин несколько лет насиловал дочь-подростка

Житель Симферополя несколько лет насиловал собственную дочь.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, мужчина жил отдельно от жены и дочери, с ребенком общался редко. Но во время этих встреч с марта 2019 года по май 2022 года выпивал и насиловал девочку. На момент первого эпизода ей было всего 12 лет.

Год назад 15-летняя девушка рассказала все бабушке, та обратилась в правоохранительные органы.

Следователи вместе с сотрудниками УМВД России по городу Симферополю причастность мужчины к совершению насильственных деяний против несовершеннолетней подтвердили. Отец вину признал.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

Судом будет принято решение с учетом ряда отягчающих вину обстоятельств, в том числе – совершения родителем преступления в отношении несовершеннолетней.

Симферополь, Олег Яковенко

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