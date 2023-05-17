В Крыму резко выросла заболеваемость клещевым боррелиозом

В Крыму существенно выросла заболеваемость клещевым боррелиозом.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, обращаемость населения в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей в текущем сезоне не превышает среднемноголетние показатели.

В целом с начала года и до середина мая зарегистрировано на 67 случаев меньше аналогичного прошлогоднего периода.

Однако зарегистрировано 9 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, это в 3 раза больше, чем в 2022 году.

Симферополь, Лиана Макоба

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