Крым и Севастополь получили более 3 млрд рублей на поддержку турсферы

Севастополь получит более полумиллиарда рублей на поддержку туристической отрасли. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», деньги выделены из федерального бюджета и должны быть направлены на выплаты в размере четырех МРОТ на одного занятого за период с января по апрель 2023 года. Главным условием для получения выплаты является сохранение не менее 90% трудового коллектива.
Крыму выделено 2,7 млрд рублей, которые обещают распределить на 3,5 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей РК.
Среди тех, кто может рассчитывать на поддержку – турагентства, отельеры, перевозчики, предприятия общепита.
Кстати, по данным экономистов общепит в Крыму и Севастополе по итогам 2022 года продемонстрировал рост оборота в 2,5 раза.
Севастополь, Лиана Макоба
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