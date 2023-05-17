Аттестация гидов в Крыму идет слишком медленно

Крым остается российским лидером по аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков. Однако процесс идет медленно.

Как уже сообщал «Новый День», с 1 июля 2023 года заниматься подобной деятельностью без аттестации будет запрещено. В Крыму к 1 апреля было аттестовано 229 гидов, на сегодняшний день более – 300. Это по-прежнему самый высокий показатель в стране.

Однако в Крыму работает около 1,5 тысяч гидов и экскурсоводов. И получается, что более чем за год аттестована только пятая часть. Остальные 80% либо должны уложиться в оставшиеся 1,5 месяца, либо многие с 1 июля останутся без работы.

Напомним, что сдать экзамен не так просто: соискателю предстоит пройти тестирование, выполнить практические задания и продемонстрировать свою квалификацию аттестационной комиссии при Минкурортов РК.

В аттестационную комиссию включены представители министерства курортов и туризма, Симферопольской и Крымской епархии, Духовного управления мусульман Крыма, а также краеведы и профессиональные гиды. Чтобы уложиться в поставленные сроки они должны аттестовывать по 40 человек в день.

После успешного прохождения аттестации гиду, помимо прочего, выдадут бейдж с QR-кодом, считав который, любой турист сможет проверить, легально ли работает экскурсовод.

Симферополь, Лиана Макоба

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