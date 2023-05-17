Крымчанин зверски убил соседа за шашлык и самогон

Житель Черноморского похитил и убил мужчину за то, что тот украл у него шашлык и самогон.

Как передает коррсепондент РИА «Новый День», мужчина вместе с братом работал в Евпатории. Когда вернулся домой, обнаружил, что пропали мясо для шашлыка, самодельный алкоголь и еще кое-какие продукты.

Вора вычислили. Он признался, что был не один. Однако подельник «пошел в отказ». Мужчины пытались выбить из него признания скалкой и битой, но тот стоял на своем. Тогда его запихнули в машину, отвезли на «место преступления» и избили до смерти.

Один из братьев вывез тело в поле и закопал.

«Знакомым сказал, что договорился с ним на отработки, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – Но о случившемся узнали, убийца хотел подкупить семью убитого: перевел 5 тысяч, это не помогло. Его ждет 6 лет колонии строго режима».

Черноморское, Олег Яковенко

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