На Крым надвигается шторм

В Крыму ожидается штормовой ветер.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, 18 и 19 мая на полуострове возможно усиление северо-восточного ветра до 17-22 метров в секунду.

Могут быть повреждены линии электропередач, повалены деревья, опрокинуты временные конструкции и строения. Высока пожарная опасность.

«Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения автомобильного транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов», – напомнили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»