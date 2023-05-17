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Среда, 17 мая 2023, 17:24 мск

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Французский телеканал назвал «цирком шапито» вояж Зеленского со своей командой по Европе

Фото: администрация Зеленского

Шапито, которое отправилось на гастроли по Европе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», так выразилась ведущая французского телеканала RTL, рассказывая о недавней поездке президента Украины Владимира Зеленкого по странам ЕС и в Великобританию.

Она напомнила, что 15 мая президент Зеленский был в Елисейском дворце «со своим шапито», имея в виду делегацию, которая сопровождала его. Далее в программе подхватили тему о «турне цирка Зеленского по Европе», комментируя его встречи с европейскими политиками как рекламное объявление циркового выступления.

На прозвучавшее уже резко отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко, назвав высказывания «цинизмом и бестактностью» и потребовал извинений.

«Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, страдающим и борющимся за свою свободу, но также и вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью жизни», – написал он в соцсети.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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