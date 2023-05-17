Французский телеканал назвал «цирком шапито» вояж Зеленского со своей командой по Европе

Шапито, которое отправилось на гастроли по Европе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», так выразилась ведущая французского телеканала RTL, рассказывая о недавней поездке президента Украины Владимира Зеленкого по странам ЕС и в Великобританию.

Она напомнила, что 15 мая президент Зеленский был в Елисейском дворце «со своим шапито», имея в виду делегацию, которая сопровождала его. Далее в программе подхватили тему о «турне цирка Зеленского по Европе», комментируя его встречи с европейскими политиками как рекламное объявление циркового выступления.

На прозвучавшее уже резко отреагировал посол Украины во Франции Вадим Омельченко, назвав высказывания «цинизмом и бестактностью» и потребовал извинений.

«Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, страдающим и борющимся за свою свободу, но также и вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью жизни», – написал он в соцсети.

Симферополь, Валентин Карамазов

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