В Крыму сошли с рельсов вагоны с зерном

В Крыму повреждено железнодорожное полотно на перегоне Симферополь – Севастополь.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», недалеко от села Чистенькое сошли с рельсов пять вагонов с зерном.
По данным telegram-канала Baza, была организована диверсия: взрыв произошел в 8:20 по московскому времени.
Официальные органы эту версию пока не подтверждают.
«В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет, на месте работают заместитель председателя Совета министров РК Игорь Николаевич Михайличенко и профильные ведомства. Движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Держу ситуацию на личном контроле», – заявил глава РК Сергей Аксенов.
Бахчисарай, Олег Яковенко
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