В Крыму сошли с рельсов вагоны с зерном

В Крыму повреждено железнодорожное полотно на перегоне Симферополь – Севастополь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», недалеко от села Чистенькое сошли с рельсов пять вагонов с зерном.

По данным telegram-канала Baza, была организована диверсия: взрыв произошел в 8:20 по московскому времени.

Официальные органы эту версию пока не подтверждают.

«В Симферопольском районе с рельсов сошли вагоны с зерном. Пострадавших нет, на месте работают заместитель председателя Совета министров РК Игорь Николаевич Михайличенко и профильные ведомства. Движение электропоездов на перегоне Симферополь – Севастополь приостановлено. Для пассажиров будет организован трансфер автобусами. Держу ситуацию на личном контроле», – заявил глава РК Сергей Аксенов.

Бахчисарай, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»