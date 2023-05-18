КЖД: Сход грузового состава в Крыму произошел из-за «вмешательства посторонних лиц»

В сходе вагонов на перегоне Симферополь – Севастополь виноваты «посторонние». Об этом заявили представители Крымской железной дороги.
Как уже сообщал «Новый День», сегодня в 8:20 по московскому времени в
Симферопольском районе с рельсов сошли пять вагонов с зерном.
В КЖД отмечают, что сход грузового состава в Крыму произошел из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». И добавляют: угрозы экологии нет.
Сейчас пути проверяют саперы – под рельсами полутораметровая воронка. По словам очевидцев, накануне происшествия рядом с железнодорожным полотном видели подозрительного мужчину.
В данный момент из-за инцидента задержаны два пассажирских состава – людей доставляют на автобусах.
Бахчисарай, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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