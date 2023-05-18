КЖД: Сход грузового состава в Крыму произошел из-за «вмешательства посторонних лиц»

В сходе вагонов на перегоне Симферополь – Севастополь виноваты «посторонние». Об этом заявили представители Крымской железной дороги.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня в 8:20 по московскому времени в

Симферопольском районе с рельсов сошли пять вагонов с зерном.

В КЖД отмечают, что сход грузового состава в Крыму произошел из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». И добавляют: угрозы экологии нет.

Сейчас пути проверяют саперы – под рельсами полутораметровая воронка. По словам очевидцев, накануне происшествия рядом с железнодорожным полотном видели подозрительного мужчину.

В данный момент из-за инцидента задержаны два пассажирских состава – людей доставляют на автобусах.

Бахчисарай, Олег Яковенко

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