Расследованием инцидента на железной дороге в Крыму занялась ФСБ

Федеральная служба безопасности начала расследование по факту крушения поезда с зерном в Крыму. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром в Симферопольском районе с рельсов сошел состав с зерном.

В КЖД отмечают, что инцидент произошел из-за «вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта».

«Службы разбираются в причинах. Заключение по окончании расследования даст управление федеральной службы безопасности. Сейчас идут работы по восстановлению движения товарных и пассажирских составов», – сообщил Аксенов.

Министр транспорта РК Николай Лукашенко уточнил, что с рельсов сошли 8 вагонов. И добавил: восстановить железнодорожные пути и открыть движение планируется сегодня к вечеру.

Симферополь, Олег Яковенко

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