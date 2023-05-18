Крымским муниципалитетам поручено израсходовать 85% бюджета до 1 октября

Муниципалитетам Крыма поручено израсходовать 85% бюджета до 1 октября. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главы администраций должны до 1 июня скорректировать кассовые планы по расходной части бюджетов муниципалитетов так, чтобы в IV квартале доля расходов составляла не более 15% от общего объема за год. Особое внимание необходимо уделить исполнению контрактов с федеральным финансированием.

Кроме того, до 1 июля должна быть сформирована база объектов, подлежащих налогообложению. В первую очередь в нее нужно внести объекты капитального строительства, которые принесут доходы в муниципальные бюджеты. По остальным объектам работу необходимо завершить до конца года.

«Также напомню, что у руководства администраций муниципалитетов остается все меньше времени на завершение работ по уборке и благоустройству. Все территории должны быть закреплены за дворниками и озеленителями, у людей должен быть необходимый рабочий инвентарь. Контрольный срок – 1 июня», – подчеркнул Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»