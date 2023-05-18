Власти Крыма официально заявили о подрыве железной дороги в Симферопольском районе.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром с рельсов сошел состав с зерном. «Утром отчетливо был слышан звук, похожий на взрыв, у нас даже задрожали окна», – цитирует РИА Новости жителей села Чистенькое.

«Подрыв произошел при вмешательстве посторонних лиц, работают силовые структуры», – заявил спикер Госсовета РК Владимир Константинов в эфире телеканала «Россия 24». Масштаб повреждений он не уточнил.

По данным СМИ и telegram-каналов, взрывное устройство было заложено на перегоне между селами Чистенькое и Почтовое. Повреждены 50 метров полотна, диаметр воронки под рельсами – около 15 метров, глубина около 2.

Симферополь, Олег Яковенко

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