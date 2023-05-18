Пятеро крымских депутатов лишатся мандатов

Пять депутатов Крыма рискуют остаться без мандатов. Еще семерых ждут серьезные неприятности.

Как сообщили РИА «Новый День» в Комитете по противодействию коррупции РК, в рамках декларационной кампании 2023 года около 3 тысяч человек, замещающих муниципальные должности в представительных органах муниципальных образований в Республики Крым представили около 1,5 тысяч справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год, а также более 2,5 тысяч уведомлений о несовершении сделок, предусмотренных ФЗ №230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Вместе с тем, 5 депутатов сельских советов не представили уведомления о несовершении сделок. В связи с неисполнением требований антикоррупционного законодательства главой Крыма принято решение об обращении в органы местного самоуправления для решения вопроса о досрочном прекращении их полномочий.

Кроме того, 7 депутатов сельсоветов представили уведомления с нарушением предусмотренного действующим законодательством срока. Комитетом инициирован вопрос о привлечении их к ответственности.

Симферополь, Олег Яковенко

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