Украинское контрнаступление объявляться не будет – Вашингтон

В Белом доме не будут говорить, началось ли украинское контрнаступление.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Как вы знаете, это не похоже на высадку в «День Д» на пляже (высадка англо-американского десанта в Нормандии во времена Второй мировой – прм.«НД»). Эти виды боевых действий более динамичны, многослойны, многогранны. Я позволю украинцам охарактеризовать и описать то, что они делают. Я просто сказал бы, что в некоторых частях Украины идут интенсивные боевые действия, которые мы видели недавно на примере боев под Бахмутом», – сказал Салливан.

Симферополь, Валентин Карамазов

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