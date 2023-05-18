Киев заявил, что зерновая сделка не предусматривает соблюдения российских условий

«Зерновая сделка», которую Москва согласилась продлить на два месяца, не предусматривает выполнения каких-либо требований РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

«То, что Россия пытается сейчас прицепить, это вопросы, связанные с аммиакопроводом, снятием санкций с банков и организаций, занимающихся торговлей зерном и удобрениями. Эти вопросы пока находятся в дискуссии» – сказал он и добавил, что вывозу украинского зерна сейчас ничто не мешает.

Симферополь, Валентин Карамазов

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