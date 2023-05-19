В Дюссельдорфе уволили с работы мужчину, который проводил в Германии «митинги в поддержку Путина».
Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает немецкое издание Bild.
По данным полиции, офицер запаса Максим Шлунд вместе с женой регулярно организовывали демонстрации и митинги в немецких городах в поддержку армии РФ.
После того, как Шлунд собрал деньги на помощь армии РФ и отправил на фронт закупленную на эти средства амуницию, администрация Дюссельдорфа отозвала у него специальное разрешение, которое позволяло работать в местном аэропорту.
Симферополь, Валентин Карамазов
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