НАТО приветствует передачу Киеву крылатых ракет и готовит полное перевооружение Украины – Столтенберг

НАТО полностью одобряет поставки на Украину крылатых ракет дальнего радиуса действия, а также начало обучения украинских летчиков для управления американскими самолётами F-16.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом накануне в Лиссабоне заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Я приветствую решение стран альянса предоставить Украине крылатые ракеты и начать подготовку украинских летчиков для использования западных истребителей», – сказал он.

Кроме того, он сообщил, что на саммите в Вильнюсе в июле лидеры стран НАТО примут многолетнюю программу военной помощи Киеву «для полного перевооружения Украины по западному образцу».

«На саммите в Вильнюсе страны альянса примут многолетнюю программу военной помощи Украине, направленную на обеспечение ее полного перехода с доктрин и вооружений советского образца на западные», – пообещал Столтенберг.

Он в очередной раз повторил, что «все страны Североатлантического альянса согласны с тем, что Украина должна стать членом НАТО».

«Я не могу предвосхищать решения глав государств и правительств, но ясно одно: все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса. Однако самая насущная задача сейчас – помочь Киеву в военном конфликте», – заключил Столтенберг.

Симферополь, Валентин Карамазов

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